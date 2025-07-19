Троих уже нет с нами, а другие здорово изменились: что стало с актерами «Бандитского Петербурга» — криминального хита нулевых (фото)

Если соскучились по сериалу, самое время окунуться в ностальгию.

В 2000 году российское телевидение обзавелось громким хитом — на экраны вышли первые два сезона сериала «Бандитский Петербург»: «Барон» и «Адвокат». Именно эти части, снятые Владимиром Бортко, положили начало целой франшизе, которая продолжалась вплоть до 2007 года.

Но по-настоящему культовым стал именно этот старт — мощный, атмосферный, пронзительный. Успех был предсказуем: захватывающий сюжет, выдающийся актёрский состав и их харизматичные герои (один только Антибиотик чего стоит), и, конечно же, та самая бандитская «романтика».

Трудно это осознавать, но с момента премьеры прошло 25 лет. И за это время многое изменилось. К сожалению, сразу троих аактёров уже нет с нами.

В 2007 из жизни ушел Кирилл Лавров, сыгравший Барона. Он скончался в 81 год от лейкемии.

В 2010 от онкологии скончалась Анна Самохина, воплотившая роль Екатерины Званцевой — возлюбленной. Ей было всего 47, так что её скоропостижная смерть стала потрясением для поклонников и коллег.

А в 2011-м на 78-м году жизни не стало Льва Борисова, исполнившего роль Антибиотика. Причиной смерти стал перенесённый инсульт.

Что касается других актёров, кто-то сильно изменился внешне, кто-то — внутренне. Мы собрали кадры, чтобы показать, как сегодня выглядят артисты, чьи лица когда-то воплощали атмосферу «Бандитского Петербурга».

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