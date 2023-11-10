Трогательный привет из СССР: спустя 50 лет американец нашел в бутылке послание от русских моряков

Один из жителей Аляски взорвал Сеть сообщением о редкой находке. Тайлер Иванофф обратился к пользователям с просьбой помочь ему понять, откуда взялась необычная вещь и какой смысл она несет.

В стеклянной бутылке лежала записка на русском языке. Американец не смог самостоятельно перевести текст на английский, но мир не без добрых людей. В интернет-сообществе быстро разобрались с весточкой из СССР.

В морское путешествие его отправили 20 июня 1969 года. Человек, который оставил письмо, нес службу на плавбазе «Сулак». Он оставил адрес экипажа «Востокрыбхолодфлота» и попросил прислать ответ.

«Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — обратился к неведомому собеседнику русский моряк.

Ответного письма гражданин ССССР так и не дождался. К слову, плавбазы под названием «Сулак» больше не существует. СМИ сообщают, что 27 лет назад ее отправили на металлолом.