Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Трогательный привет из СССР: спустя 50 лет американец нашел в бутылке послание от русских моряков

Трогательный привет из СССР: спустя 50 лет американец нашел в бутылке послание от русских моряков

10 ноября 2023 07:30
Трогательный привет из СССР: спустя 50 лет американец нашел в бутылке послание от русских моряков

В тексте содержится важная просьба.

Один из жителей Аляски взорвал Сеть сообщением о редкой находке. Тайлер Иванофф обратился к пользователям с просьбой помочь ему понять, откуда взялась необычная вещь и какой смысл она несет.

В стеклянной бутылке лежала записка на русском языке. Американец не смог самостоятельно перевести текст на английский, но мир не без добрых людей. В интернет-сообществе быстро разобрались с весточкой из СССР.

В морское путешествие его отправили 20 июня 1969 года. Человек, который оставил письмо, нес службу на плавбазе «Сулак». Он оставил адрес экипажа «Востокрыбхолодфлота» и попросил прислать ответ.

«Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — обратился к неведомому собеседнику русский моряк.

Ответного письма гражданин ССССР так и не дождался. К слову, плавбазы под названием «Сулак» больше не существует. СМИ сообщают, что 27 лет назад ее отправили на металлолом.

Трогательный привет из СССР: спустя 50 лет американец нашел в бутылке послание от русских моряков
Фото: Кадр из фильма «Дом у озера фильм » (2006), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше