Трогательные кадры Наташи Королевой с родной дочерью пробьют на слезу любого

Личная жизнь звёзд российского шоу-бизнеса практически всегда находится под прицелом камер. Но Наталье Королевой удалось скрыть свою внебрачную дочь не только он поклонников, но и от любящего мужа.

В студии передачи «Секрет на миллион» она рассказала, что два года держала в тайне подробности о жизни малышки. Оказалось, что певица пожертвовала яйцеклетки своему другу, который хотел стать отцом. Беременность суррогатной матери проходила не без осложнений, но девочка все же появилась на свет.

Об этом долгое время не знал даже Тарзан, поэтому неудивительно, что и общественность бурно отреагировала на эту новость.

Тем не менее знаменитость решила во всем признаться и даже показать совместные с дочерью фотографии. На одном из снимков Королева бережно держит на руках младенца и широко улыбается. Глядя на эту картину, на душе сразу становится тепло.