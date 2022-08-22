Трогательная встреча: счастливую Лолиту засняли в компании «особенного» сына Бледанс

Артистка пришла в восторг от общения с мальчиком.

Певица Лолита Милявская продемонстрировала фанатам ролик, который никого не оставил равнодушным. Звезду засняли в компании сына актрисы Эвелины Бледанс.

В кадрах видео Милявская обнимает десятилетнего Семена, который родился с синдромом Дауна. Артистка говорит звездному наследнику, что тот стал совсем большим, мальчик же охотно соглашается и ласково треплет Лолиту по волосам.

В подписи к публикации, которую звезда обнародовала в своем Telegram-канале, она поделилась впечатлениями от трогательной встречи. Оказалось, что исполнительница увиделась с Бледанс и ее сыном на фестивале «Таврида» в Крыму.

Милявская назвала Семена «образчиком настоящей материнской любви» и подчеркнула, что этому нужно учиться у Бледанс, которая старается уделять своему «особенному» наследнику как можно больше внимания. Между тем интернет-пользователи разделили восторг Милявской.