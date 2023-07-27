Трогательная бабуля: счастливую Яковлеву сняли с малышом на руках

В Сети появились кадры с актрисой Еленой Яковлевой, которая держит на руках малыша. Но радоваться рано. Артистка пока не стала бабушкой, а ребенка взяла ради новой роли. Звезда «Интердевочки» возвращается на экраны в полюбившемся образе Бабы Яги.

Дело в том, что сейчас полным ходом идут съемки сериала по кинофраншизе «Последний богатырь». События в нем будут происходить спустя много лет после произошедшего в заключительной части фильма. В сериале Ивану будет уже 50 лет, у них с женой подрастают две дочки, которых сыграли Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Их героини и окажутся в центре повествования.

Далеко не последняя роль отводится и Бабе Яге в исполнении Елены Яковлевой. Она рассказала, что очень сроднилась со своей героиней и время от времени уже находится в состоянии волшебной старушки. Актриса подчеркнула, что благодаря этой роли у нее стало больше поклонников, среди которых теперь много детей.