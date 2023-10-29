Трогает до слез: вот как муж Рубальской выглядел незадолго до смерти

Лариса Рубальская с самого начала своей карьеры была окружена целой плеядой знаменитостей. Поэтесса писала тексты песен для многих известных певцов и певиц — от Аллы Пугачевой и Филипа Киркорова до Ирины Аллегровой и Иосифа Кобзона.

Но самым близким ее человеком долгое время оставался любимый муж. Давид Розенблат был по профессии стоматологом, однако в итоге выступал продюсером Рубальской, помогая ей в работе. Вместе они прожили 33 года.

Поэтесса не представляла себя без мужа, тем более, что наследников в их браке не было. Когда после инсульта мужчину парализовало, она буквально поселилась возле него в больнице, отказываясь уходить в пустой дом.

В 2009 году Розенблат скончался. И до последнего момента Рубальская окружала супруга уютом и комфортом, заботясь о нем. На снимках, сделанных незадолго до смерти, муж поэтессы выглядит по-настоящему счастливым, даже несмотря на то, что он уже не мог передвигаться без трости или посторонней помощи..