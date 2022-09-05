«Трое из навигацкой школы»: не поверите, какие хиты СССР сняли по книгам

Фильмы про гардемаринов стали настоящими хитами и в Советском Союзе, и в России. О приключениях Харатьяна, Жигунова, Шевелькова, Боярского и других героев саги знают практически все. А вот роман «Трое из навигацкой школы» писательницы Нины Соротокиной, как и его продолжения, далеко не так известны. А ведь именно эта книга стала литературной основой для всесоюзного кинохита.

Многие фильмы, снискавшие в СССР всенародную популярность, основаны на книгах, которые были или вовсе неизвестны советскому читателю, или уже утратили былую популярность.

Например, так произошло с фильмом «Тот самый Мюнхгаузен». К моменту выхода фильма в 1979 году книга Рудольфа Эриха Распе если и была известна, то скорее как детская литература. И вряд ли могла так же заинтересовать, как творение Марка Захарова.

Здесь можно вспомнить и прогремевший на всю страну фильм «Вам и не снилось...» Ильи Фрэза. Одноименная повесть Галины Щербаковой вообще попала в печать только тогда, когда уже шли съемки. Но в итоге это был лучший фильм 1981 года.