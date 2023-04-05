Трое детей и долги: судьба Марии Круглыхиной из «Дома-2» растрогает до слез (фото)

Мария Круглыхина считается одной из самых ярких участниц «Дома-2». К сожалению, ее судьба за периметром телестройки складывается не очень удачно.

На проекте Круглыхина была в отношениях с Сергеем Адоевцевым. Из-за его проблем с алкоголизмом пара постоянно ссорилась, однако это не помешало влюбленным пожениться. В их браке родилась дочь. Но развод все-таки оказался вопросом времени, и вскоре супруги разошлись.

Позднее Мария встретила Михаила Зайцева. Они поженились и обвенчались, после чего супруг увез Круглыхину в деревню. Маша вела свой бизнес и занималась фотографией. Вскоре она родила своего второго ребенка — сына Илью. А через два года экс-участница «Дома-2» забеременела снова. Однако к этому времени ее отношения с мужем резко ухудшились. После рождения дочери Мария покинула дом супруга.

Алиментов от Зайцева Круглыхина не дождалась. Перед разводом он оформил огромный кредит и был признан банкротом. Теперь у Михаила внушительный долг перед бывшей женой и двумя детьми. Правда, он не торопится его выплачивать.

Круглыхина с тремя детьми была вынуждена перебраться в небольшую квартиру. Она стала верующим человеком и помогает больным детям. О своих романах Мария умалчивает.