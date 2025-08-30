Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему

Также Скотт намекнул на очередной приквел «Чужого», о котором никто не просил.

«Гладиатор 2» в прошлом году пытался воскресить эпос двадцатилетней давности, но получилось откровенно так себе: производственный бюджет под 240 миллионов (держим в уме столько же на маркетинг), сборы в районе 460 миллионов, отзывы — сдержанные. И вот теперь Ридли Скотт бодро заявляет, что уже работает над «Гладиатором 3».

Казалось бы, логика должна была подсказать ему: пора остановиться. Но нет — у ветерана кино снова чешутся руки.

Режиссер рассказал, что проект уже «в процессе». Формально студия фильм еще не утвердила, но Скотт явно готов выжать максимум из истории о Луции, сыне Максимуса. Проблема в том, что вторая часть не стала хитом— а значит, третья имеет все шансы оказаться еще более блеклой тенью тени оригинала.

Вспомним, чем брала первая лента 2000 года.

Там был Рассел Кроу в роли харизматичного военачальника, мощные батальные сцены, атмосфера античного величия. Сиквел этого масштаба не выдержал: зрители жаловались на раздутость, отсутствие свежих идей и «блокбастер ради блокбастера». И если так встречают фильм с гигантским бюджетом, трудно поверить, что третья часть вдруг станет откровением.

Да и сам Скотт известен тем, что любит растягивать франшизы до последней капли. «Чужой» уже превратился в череду приквелов и спин-оффов, а теперь та же судьба грозит и «Гладиатору».

На выходе можем получить не трагедию о судьбе героев, а конвейерный продукт ради выживания бренда.

Так что ждать «Гладиатора 3» стоит разве что с любопытством — получится ли у 87-летнего классика выдать еще одну визуально эффектную, но творчески вторичную «песню о гладиаторах». На великий римский эпос рассчитывать уже наивно.

