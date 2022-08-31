Триумф в прошлом: вы не узнаете в этом бородатом дедушке Круза Кастильо из «Санта-Барбары»

Название телесериала «Санта-Барбара» не просто так стало нарицательным: телевизионная эпопея покорила весь мир, несмотря на запутанные отношения между героями. Конечно, такого триумфа вряд ли стоило бы ждать, если бы не главный герой Круз Кастильо.

Актер, исполнивший роль Круза, был чрезвычайно популярен в России: за десять лет к нему успело привыкнуть не одно поколение зрителей. Настолько выразительным у него получился образ полицейского-любовника, что все называли его только по имени персонажа. В реальности же актера зовут Эй Мартинез, и именно роль в «Санта-Барбаре» превратила его в известного артиста.

Когда съемки в «Санта-Барбаре» закончились, Мартинез снялся в телешоу «Главный госпиталь» ― проект был не таким долгим, как предыдущий, но зато принес ему престижные награды. Еще через несколько лет актер засветился в телесериале «Одна жизнь, чтобы жить», а потом попал в «Лонгмайр», где впервые сыграл злодея. А одно из последних появлений артиста на телевидении было в сериале «Королева юга» в 2018 году. После он исчез со всех радаров.

Однако настоящие фанаты актера смогли найти его в социальных сетях. Аккаунт у Мартинеза небольшой: в нем всего 25 с лишним тысяч подписчиков, но зато их актер регулярно балует фотографиями и роликами. И то, и другое, конечно, прекрасно демонстрирует, как изменился артист со времен «Санты-Барбары». Если бы не подпись в его аккаунте, можно было бы и вовсе подумать, что перед нами другой человек. Теперь это дедушка с жидкой бородкой и сединой. Просто время идет, и теперь ему уже 73 года.

Впрочем, поклонники актера принимают его и в таком виде. Под постами мужчины всегда можно увидеть множество комплиментов. «Вы потрясающий актер с великой душой», «Очень рада видеть и слышать вас здесь», «Так благодарен за ваш талант и вашу мудрость», ― пишут подписчики.