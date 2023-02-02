Триумф стилистов: россияне выбрали лучшее преображение на «Модном приговоре»

Чего только не видел модный суд во главе с Александром Васильевым за 15 лет работы программы. Случай Анны Скиппер-Черкасовой заставил экспертов поломать голову, а ее преображение зрители назвали лучшим за всю историю «Модного приговора».

Анну привел в программу супруг. Анна мнит себя дизайнером, и потому завалила семейное гнездышко аляповатыми шляпами в перьях, платьями кислотных расцветок в пол, тогами с принтами и дикими сочетаниями спортивных штанов с рукавами клеш. Мужу приходилось постоянно бегать по портнихам, при том что дома он не мог найти даже рубашку.

Стилисты поработали над имиджем Анны. Ее творческую натуру и любовь к нестандартным цветовым сочетаниям подчеркнули при помощи ярких акцентов: красная кожаная куртка поверх бело-голубой рубашки и юбки-колокола или желтые серьги с сумочкой к платью, кокетливо перехваченному поясом на талии.

Зрители встретили имиджевую революцию для героини криками «Королева!» и бурными аплодисментами. Наибольший восторг вызвал третий образ Анны: плиссированная юбка, бледно-розовый пиджак с игривыми вырезами на плечах и золотистые шпильки. А супруг отметил, что новые наряды сделали его благоверную моложе, а ее взгляд — загадочнее.