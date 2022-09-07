Триумф обернулся провалом: вы не поверите, куда пропала актриса, сыгравшая Джейн Эйр

Джейн Эйр на экране воплощали самые разные актрисы, но лучше всего, по мнению многих, это удалось британке Зиле Кларк. Артистка поразила всех своей игрой и обрела всемирную известность.

Однако этот грандиозный триумф обернулся громким провалом. Поклонники долгое время пытались найти хоть какую-то информацию об актрисе, которая попросту пропала с радаров.

Зила, которую утвердили на роль Джейн Эйр, когда ей было 30 лет, полагала, что после этого ее карьера, наконец, начнет стремительно развиваться. Ожидания знаменитости не оправдались: все вышло совершенно иначе.

Режиссеры упорно отказывались видеть в актрисе кого-то еще, кроме гувернантки Джейн Эйр. Многие из них боялись, что и зрители не смогут воспринимать артистку в другом качестве. Тогда Кларк не оставалось ничего другого, кроме как покинуть кинематограф. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошлых лет », актриса вышла замуж и родила дочь, решив посвятить себя семье.