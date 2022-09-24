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Триумф на весь СССР и забвение: что стало с пучеглазым Волькой из «Старика Хоттабыча»

24 сентября 2022 11:45
Триумф на весь СССР и забвение: что стало с пучеглазым Волькой из «Старика Хоттабыча»

Бросил кино и живет за городом.

Актер Алексей Литвинов прославился благодаря роли Вольки в фильме «Старик Хоттабыч». Мальчика заприметили прямо в школе, когда к ученикам пришли ассистенты режиссера и отобрали нескольких ребят для участия в кинопробах. Литвинов пробы не прошел, но через месяц его неожиданно утвердили на роль пионера Вольки Костылькова. Для съемок юного актера покрасили в блондина, хотя в жизни у мальчика были темные волосы.

После успеха фильма Алексея Литвинова стали приглашать во многие проекты, но он не захотел сниматься в кино. Литвинов поступил в Ленинградский электромеханический техникум, а затем стал работать в Ленинградском метрополитене.

В последующие годы Алексей Литвинов все же вернулся к актерству и снялся в нескольких фильмах — «Горе от ума», «Царь Федор Иванович» и «Враг народа — Бухарин».

Сейчас актеру 78 лет. Он живет вместе с женой в деревянном домике недалеко от Санкт-Петербурга. У Литвинова есть дочь от первого брака.

Триумф на весь СССР и забвение: что стало с пучеглазым Волькой из «Старика Хоттабыча»
Фото: Кадр из фильма "Старик Хоттабыч" (1956), Кадр из телепрограммы "Привет, Андрей!" (2018)
Алла Новикова
Алла Новикова
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