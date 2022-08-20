Триумф мог стать провалом: какая актриса чуть не сыграла Жади в сериале «Клон»

Сериал «Клон» впервые оказался на телеэкранах в 2001 году и мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей по всему миру. Фанаты были в восторге от запутанной истории, а особенно высоко оценили главных актеров, среди которых была и Джованна Антонелли, сыгравшая Жади. Однако, судя по задумке создательницы Глории Перес, главную женскую роль должна была исполнить совершенно другая актриса.

Как оказалось, изначально Перес задумывала, что Жади сыграет Летисия Спиллер. В то время артистка была известна ролями в сериалах «Нежный яд» и «Хозяйка судьбы». У Спиллер уже была большая армия поклонников, однако фанаты отмечали ее холодную красоту и внешность, подходящую для отрицательных персонажей.

По словам самой знаменитости, она отказалась от «Клона» из-за своих творческих приоритетов. Спиллер решила посвятить свою жизнь театру и после нескольких мыльных опер перестала в них участвовать. В итоге роль досталась Антонелли, что стало одним из самых удачных кастинговых решений в проекте. Поклонники до сих пор влюбляются в ее версию Жади, отмечая доброту и харизму персонажа.