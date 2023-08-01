Триумф мирового масштаба: Баскова поставили в ряд с певцом номер один

Такой комплимент он запомнит на всю жизнь.

Николая Баскова можно назвать разносторонней личностью. Он известен и как ведущий, и как шоумен, и как звезда кино. Но в первую очередь Басков, конечно же, певец. Однажды артист даже удостоился сравнения с кумиром миллионов.

Когда-то Николай обучался песенному искусству у самой Монсеррат Кабалье. Оперная дива души не чаяла в своем воспитаннике и видела в нем огромный потенциал.

Кабалье, к слову, была одной из первых, которая объединила популярную музыку и классику. Однажды она вышла на сцену с вокалистом Queen Фредди Меркьюри — выступление произвело огромный фурор. Монсеррат считала рок-музыканта уникальной личностью. По ее словам, в нем все было «глобально правильно построено». Кабалье также добавила, что видела это редкое сочетание и в Баскове. Наверняка российский артист был на седьмом небе от сравнения с самим Меркьюри.

Между Басковым и Кабалье сложились особенно теплые отношения. Некоторые даже утверждали, что она любила Николая как родного сына.