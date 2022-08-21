Триумф, который не случился: кого Миронов мог сыграть в «Иронии судьбы»

Легендарная роль Жени Лукашина в свое время могла достаться не Андрею Мягкову. У прославленного актера был не менее опытный и харизматичный конкурент.

Прознав, что Эльдар Рязанов намерен снять «Иронию судьбы», уже опытный и завоевавший к тому моменту имя Андрей Миронов пожелал лично принять участие в съемках. У самого артиста сомнений в том, что эта роль по итогу достанется ему, практически не было.

Рязанов же считал иначе: усомнившись, что расхититель женских сердец Миронов действительно сможет вжиться в образ неудачника, режиссер поспешил актеру отказать. Спустя несколько дней перед прославленным мэтром появился Мягков, который и получил в итоге кипу с заветным сценарием.

Миронов в накладе, впрочем, не остался: спустя считанные месяцы он получил приглашение в другой, правда, менее нашумевший проект — «Соломенная шляпа».