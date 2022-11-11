Тридцатилетняя восьмиклассница: выбор известного режиссера вызвал оторопь

Порой режиссеры ставят перед актерами практически невыполнимые задачи, с которыми тем удается справиться на отлично. Не так уж и редки случаи, когда артисту нужно воплотить героя, который либо гораздо старше, либо, напротив, моложе его в реальной жизни.

И если добавить возраст не так уж сложно при помощи грима, то вот скинуть десяток лет — задание посложнее. И с ним пришлось иметь дело актрисе Татьяне Канаевой.

Когда знаменитость получила свою первую роль, ей было почти 30 лет. Артистке предстояло сыграть восьмиклассницу Милу Ходзицкую в картине «Это мы не проходили». Причины, по которым на роль ученицы режиссер Илья Фрэз утвердил именно Канаеву, неизвестны, но факт остается фактом: этот выбор вызвал оторопь зрителей.

Как бы там ни было, дебют артистки прошел вполне успешно. После завершения работы над этой картиной знаменитость снялась во многих других фильмах.