Тридцать лет не снимается в кино и отказывается от шоу: куда пропала и как выглядит Лиза из «12 стульев»

Татьяна Божок невероятно правдоподобно смотрелась в образе тихих барышень, от которых не стоит ждать дерзких выходок. Именно так актриса сыграла Лизу в фильме «12 стульев» и попала в самое сердце зрителей. Правда, вот уже довольно долгое время о талантливой артистке ничего не слышно.

Если внимательно посмотреть на фильмографию знаменитости, то можно заметить, что новые фильмы с ее участием не выходят уже 30 лет. Таким было сознательное решение Божок: режиссеры приглашали ее в свои проекты, но звезда отказывалась, поскольку была недовольна сценариями и героинями, которых ей предлагалось играть.

Впоследствии артистка сосредоточилась на работе в театре, а также вплотную занялась дубляжом. В настоящее время Татьяна Андреевна ведет тихую жизнь и всячески избегает внимания к своей персоне. От участия во всевозможных шоу актриса отказывается, а поклонникам напоминает о себе лишь редкими публикациями из соцсети «ВКонтакте». Глядя на ее снимки, поклонники отмечают, что за прошедшие годы знаменитость не утратила своего очарования.

Добавим, что у 66-летней звезды и ее мужа уже есть взрослый сын Сергей. Звездный наследник подарил актрисе двух внучек, в которых она души не чает.