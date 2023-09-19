Трибуны хохотали: Алина Загитова опозорилась, забыв выключить в нужный момент микрофон

Впервые в роли ведущей Алина Загитова попробовала себя три года назад. За это время фигуристка могла значительно усовершенствовать свои навыки, но то ли не захотела, то ли не смогла.

В Сети смеются над новым провалом олимпийской чемпионки. Спортсменка вместе с Максимом Траньковым стала ведущей контрольных прокатов сборной, стартовавших в Москве. Загитова всегда просила поклонников «оставаться самими собими». И в этот раз последовала собственной мудрости.

Публика давно привыкла, что Алина путает имена собеседников и допускает грубые ошибки в речи. Эту особенность знаменитость сделала фишкой. Например, она выпустила мерч на основе своего фирменного слова «безызбежно». Но проблемы у звезды ледовых шоу не только с грамотностью, но и с памятью.

Трибуны хохотали, когда Загитова опозорилась, забыв в нужный момент отключить микрофон. Зрители стали свидетелями разборок фигуристки с Траньковым из-за «бумажек». Бывшая подопечная Этери Тутберидзе выдала: «Где ваши бумажки? Это мои вообще-то», — на что ее коллега лишь растерянно заметил, что бумажки у всех одинаковые.