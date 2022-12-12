Три знака Зодиака, которым не страшны болезни: находятся под защитой

Хороший иммунитет - это то, чем мечтают обладать многие люди. Однако не все могут им похвастаться. Последние научные исследования показали, что состояние иммунной системы человека во многом зависит не только от внешних факторов, но и от генетики. Ученые проанализировали данные более 400 респондентов и пришли к выводу, что реакция организма на инфекцию на целых 76 процентов обусловлена генетическими факторами. Астрологи же считают, что свою лепту в иммунитет вносит и знак зодиака человека. Они рассказали, под какими созвездиями появляются на свет люди с богатырским здоровьем.

Телец

Представители земного знака обладают невероятно крепким здоровьем. Их иммунитету можно только позавидовать. Как правило, Телец с молодости тщательно следит за своим самочувствием, обращает внимание на тревожные звоночки и немедленно обращается к врачу, если что-то идет не так - таким образом ему удается избежать серьезных последствий для организма.

Кроме того, этот знак много сил и времени уделяет укреплению своего здоровья - принимает витамины, занимается в спортзале, пробует всевозможные профилактические практики, которые способствуют повышению иммунитета.

Дева

От природы Девы не обладают слишком уж крепким иммунитетом. Они подвержены многим рискам, связанным с здоровьем, однако благодаря своему упорству уроженцы земного знака способны укрепить свое здоровье по максимуму. Дева не питает слабости к пагубным привычкам, таким как курение или алкоголизм, поскольку презирает любые слабости. Кроме того, представителей этого знака невозможно упрекнуть в неправильном образе жизни.

Как правило, Девы придерживаются строгого распорядка дня, вовремя ложатся спать и встают, что также позитивно сказывается на их иммунитете.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, могут похвастаться поистине богатырским здоровьем. Они с самого детства практически не подвержены никаким болезням, инфекции обходят их стороной. Может быть, Скорпион и был бы рад посидеть несколько деньков на больничном, однако ему просто-напросто не на что жаловаться. Даже в сезоны эпидемий, когда все вокруг болеют и дружно жалуются на недомогание, уроженцы водного знака выглядят бодренькими и полными сил.