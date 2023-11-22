Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям

Не все женщины милы и миролюбивы. Не все хорошие хозяйки. Не у всех характер «сахарный». Однако и у таких есть железобетонное оправдание: негативный отпечаток наложило… имя. Вот кого стоит остерегаться, а также готовиться к скандалам на ровном месте.

Екатерина

Имя Екатерина с древнегреческого переводится как «чистая, непорочная». Однако ничего непорочного ни в имени, ни в его носительницах нет. Кати привыкли добиваться своего любой ценой. Они готовы на все, чтобы обрести желаемое. И горе тому, кто встал на пути. Даже если этот кто-то муж или мама.

Елена

Елены излишне общительны и болтливы, раздражительны и даже плаксивы. Спорить с Еленой себе дороже. Все кончится ссорой или слезами. В своей правоте Лена уверена непоколебимо, а точку зрения свою отстаивает «до последней капли крови». Забывая, впрочем, что кровь эту «пьет» не у врагов, а у самых близких.

Марина

На латыни Марина значит «морская». И это говорящее имя, ведь штормит женщин с этим именем не по-детски. А еще Марина всегда уверена в себе, чаще всего даже чрезмерно. Такая самоуверенность выходит боком не только самим Маринам, но и их близким людям. «Встрять» в конфликт, влипнуть в неприятности по работе и втянуть в это всех вокруг — норма жизни для этих женщин.