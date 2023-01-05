Три женских имени, которые словно магнитом тянут к себе мужчин

Не секрет, что от имени человека многое зависит. Речь идет даже не столько о том, что имя наделено особенной энергетикой - хотя, безусловно, при наречении новорожденного стоит учитывать и этот фактор. Скорее, свою особую роль играет благозвучность имени - некоторые сочетания звуков по-настоящему ласкают слух, вызывают приятные ассоциации и в итоге - симпатию к человеку, который носит столь красивое имя. Специалисты в сфере эзотерики проанализировали массу данных и пришли к выводу, что обладательницы трех женских имен притягивают к себе мужчин на подсознательном уровне. А все благодаря приятному созвучию.

Алиса

Обладательницы имени Алиса наделены легким и кокетливым характером. На первый взгляд они могут показаться смешливыми простушками, однако чем ближе вы будете узнавать Алису, тем больше удивитесь многогранности ее личности. Обладательницы этого имени, ассоциирующегося со сказочной героиней, могут быстро произвести впечатление на мужчину и очаровать его. Характер и девушек, нареченных Алисой, мягкий, заботливый, нежный, но при необходимости она может проявить удивительную стойкость и самообладание.

Мужчины искренне восхищаются такими дамами и стремятся завоевать их сердце.

Елена

Имя Елена вызывает исключительно приятные ассоциации, в первую очередь с героинями русских народных сказок. Мужчины видят в обладательницах этого имени хранительниц очага, готовых без остатка посвятить себя семье и домашнему очагу. Особый интерес у поклонников вызывает загадочный характер Елены. На первый взгляд простая и даже наивная, она, тем не менее, ускользает из рук, дразня и заставляя добиваться своего расположения.

В романтических отношениях Лена доброжелательна, заботлива и ласкова. Идеальная спутница жизни - именно так можно ее охарактеризовать.

Олеся

Еще одно женское имя, в котором скрыта притягательная для представителей сильного пола энергетика - Олеся. Девушки, нареченные этим именем, кажутся хрупкими и нуждающимися в защите. Мужчинам хочется оберегать их от трудностей, носить на руках и задаривать подарками. Олеся - преданная возлюбленная, которая, полюбив однажды, не станет даже смотреть налево и думать о других мужчинах.