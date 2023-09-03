Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Три внебрачных сына: у Аллочки из «Универа» растут настоящие русские богатыри

Три внебрачных сына: у Аллочки из «Универа» растут настоящие русские богатыри

3 сентября 2023 17:00
Три внебрачных сына: у Аллочки из «Универа» растут настоящие русские богатыри

Актриса вновь готовится к пополнению.

Мария Кожевникова забросила активные съемки в кино ради роли матери. Актриса подарила своему возлюбленному троих сыновей, но замуж так и не вышла.

С бизнесменом Евгением Васильевым знаменитость обвенчалась 10 лет назад в Ницце. Возлюбленные счастливы вместе: они стали большой крепкой семьей.

За три года Аллочка из «Универа» родила троих наследников — Ивана, Максима и Василия. Своих внебрачных детей звезда часто показывает в социальных сетях. И поклонники не могут отвести глаз от братьев-очаровашек.

Парнишки растут не по дням, а по часам и становятся настоящими русскими богатырями: один краше другого. Кожевникова не раз говорила, что уделяет большое внимание воспитанию отпрысков. Блондинке важно, чтобы ее сыновья «выросли настоящими мужчинами», и она делает для этого все возможное.

К слову, на днях Кожевникова поделилась радостным событием. Артистка и ее избранник ждут четвертого малыша.

Три внебрачных сына: у Аллочки из «Универа» растут настоящие русские богатыри
Фото: Кадры из сериала «Универ», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше