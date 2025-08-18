Меню
Киноафиша Статьи «Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств

18 августа 2025 21:01
Пухлячки, конечно, были, но большинству удавалось не переедать за столь богатым столом. Разбираемся, в чем секрет.

Помните первый ужин героев фильма «Гарри Поттер» в Хогвартсе? На столе царил настоящий гастрономический карнавал:

«…ростбиф, жареные цыплята, свиные и телячьи отбивные, сосиски, бекон, стейк, жареная картошка, варёная картошка, картофель фри, йоркширский пудинг, горошек, морковка, подливка, кетчуп и, по каким-то непонятным соображениям, мятные леденцы».

Мы решили спросить у врача-диетолога Риммы Мойсенко: если в Хогвартсе были такие огромные пиршества, почему все герои не были поголовно пухленькими? Что это за магия такая — удержаться и не съесть сразу всё?

Заодно решили узнать, как такой жирный и тяжёлый рацион влияет на детей, и можно ли вообще есть что-то подобное каждый день, если не увлекаться и не пытаться попробовать всё сразу.

А теперь делимся полученными знаниями с вами.

Почему дети не объедались: секрет Хогвартса

На первый взгляд стол в Хогвартсе — настоящий рай для гурмана. Но в этом и кроется главная опасность.

Не будут ли дети чрезмерно увлекаться едой, особенно пудингами и конфетами? Да и в целом на столе было много довольно тяжёлой пищи.

Но, как мы видим, большая часть героев была в отличной физической форме. И это неспроста.

«Дети не едят так много, как кажется. Им важны не 3 вида картошки, ростбиф или пудинг, а общение и возможность быть вместе.

Конечно, есть отдельные дети с повышенным аппетитом, но для большинства достаточно небольших порций. Пиршества дают детям возможность наслаждаться атмосферой, а не объедаться», — объясняет Римма Мойсенко.

То есть даже на фоне гигантского выбора блюд дети могли спокойно контролировать себя. Магия Хогвартса в этом случае — не в заклинаниях, а в том, что для маленьких волшебников важнее процесс встречи и атмосфера, чем количество съеденной еды.

Пиршество как эмоциональный опыт

С точки зрения диетолога, огромный стол — это не инструкция на тему «как питаться», а способ показать богатство традиций и создать праздник:

«Когда речь идет о пиршестве, главное — показать богатство традиций. Англичане, как и многие другие народы, любят демонстрировать щедрость своих столов.

Да, еды много и она выглядит очень аппетитно, но это не значит, что кто-то будет есть всё подряд. Пиршество скорее создаёт атмосферу праздника, чем является инструкцией по питанию».

Другими словами, сам факт присутствия множества еды не значит, что её нужно съесть. И дети понимают не хуже взрослых: главное — участие в ритуале, а не объём съеденной пищи.

Подходит ли такой рацион для повседневной жизни?

Спойлер: стол Хогвартса вполне можно перенести в обычную жизнь. Но нужно думать о балансе: мясо, гарниры, овощи и даже сладости — всё это можно сочетать, но в умеренных порциях.

«Главное — контролировать свои порции. Пиршество даёт возможность попробовать разные блюда, но не означает, что нужно всё съесть.

Важно слушать свой аппетит и наслаждаться атмосферой встречи, а не количеством еды», — напоминает диетолог.

Иными словами, принцип «всё включено» работает при внимании к собственному телу. Можно попробовать немного всего, но не съедать весь стол разом.

Итог: магия доступна и вне Хогвартса

В итоге огромные застолья поттерианы показывают, что большое количество еды само по себе не страшно. Дети едят ровно столько, сколько им нужно, и стол не превращается в катастрофу для здоровья.

«Вся эта пища на столе — это атрибутика, часть ритуала. Она демонстрирует щедрость и разнообразие, но не обязывает есть всё подряд. Пища присутствует, чтобы создать атмосферу», — поясняет Римма Мойсенко.

Так что сол Хогвартса — это своего рода театр: впечатляющий, грандиозный, с множеством блюд, но никто не обязан съесть всё. И в этом, пожалуй, и есть настоящая магия: праздник остаётся праздником, а переедания не происходит.

Чем не повод взять пример с любимых героев?

Ранее мы писали: «Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

Фото: Кадры из серии фильмов «Гарри Поттер»
Ольга Назарова
