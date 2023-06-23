Три сына звезды сериала «Кухня» стали актерами: вы их точно видели, но не знали

Александр Ильин даже в 71 год часто появляется на съемочной площадке. Звезда «Кухни» — представитель яркой актерской династии, которую продолжил при помощи трех своих сыновей.

В первом браке у знаменитости появился сын Илья. Уже в 20 лет он засветился на больших экранах — получил роль в одном из первых в России сериалов под названием «Мелочи жизни». В фильмографии звездного наследника значатся 30 проектов, но главную роль он сыграл лишь однажды — в картине «Серебристый звон ручья». Известно, что Илья занимается озвучкой радиоспектаклей и работает на «Радио России».

Вторая жена Татьяна Максакова подарила Ильину еще двоих наследников — Алексея и Александра. Оба также стали актерами. Средний сын Александра Адольфовича сыграл более 60 ролей в кино. Наиболее яркая из них — в сериале «Кармелита», где он воплотил Максима Орлова.

А вот Александра Ильина, который больше всех похож на знаменитого отца, любят по роли Лобанова в «Интернах». Артист засветился в большом количестве других ярких проектов и продолжает активно развивать свою карьеру.