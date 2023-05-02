Три сына «Буратино»: удивитесь, как сильно они напоминают известного героя

Среди всех детей-актеров в советском кинематографе особенно выделялся Дмитрий Иосифов. Ему довелось сыграть множество ролей, но для всех он навсегда останется Буратино.

Повзрослев, Иосифов актерство не забросил. Успешная карьера не помешала ему создать крепкую семью. Вместе с супругой Натальей артист обзавелся тремя детьми — все сыновья.

Первенец Андрей появился у пары в 1987 году. Он последовал примеру отца и связал свою жизнь с кино — стал оператором. А вот средний сын Антон, напротив, не желает идти по стопам папы. В следующем году звездный наследник отметит свой 30-летний юбилей. Повышенного внимания общественности к себе он избегает. Младший сын Иосифова Артем родился в 2005-м. Поклонники актера надеются, что его третий наследник еще заявит о себе, засветившись в каком-нибудь ярком проекте.

Между тем одно можно сказать точно: все три сына экранного Буратино с возрастом стали его копиями. Андрей, Антон и Артем унаследовали все лучшее от своего отца и выросли настоящими красавцами.