Три советских мультика покорили иностранцев: поразитесь их выбору

Создатели и идейные вдохновители культовых мультфильмов СССР вряд ли задумывались, что спустя больше чем полвека их шедевры будут популярны далеко за пределами союзных республик. Однако вышло именно так.

Три этих мультфильма безумно любят за границей. Сердца «забугорных» фанатов настолько прикипели к советским мультикам, что их по праву ставят в один ряд со «своими». Какие шедевры мультипликации удостоились столь высокой чести? Все просто.

«Крокодил Гена и Чебурашка»

Японцы без ума от этого мультика из СССР. Причины, по которым персонажи завоевали сердца зрителей из Японии, тривиальны и пересекаются с причинами любви фанатов из СССР. Герои подкупают своей простотой, теплотой и трогательностью. Смотреть на их диалоги и их приключения равнодушно не смогли даже строгие и консервативные жители Страны восходящего солнца.

«Ежик в тумане»

Тайный смысл этого шедевра мультипликации родом из СССР до конца не познали до сих пор даже преданные фанаты. Полюбился своей загадочностью он не только жителям Союза и постсоветского пространства. В Китае просто обожают таинственного ежика. По тем же причинам, что и в России. Мультфильм оставляет после просмотра чувство недосказанности и заставляет даже взрослого зрителя задаваться совсем не детскими «вечными» вопросами.

«Жил-был пес»

В Италии простой и теплый советский мультик оценили очень высоко. «Может, сама анимация и не выглядит современной, но здесь главное — сюжет. Он определенно хорош, а музыка и озвучка впечатляют», — цитируют один из отзывов итальянской пары на портале Femmie.