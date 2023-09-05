Три сердцеедки, но такие разные: Цискаридзе не утаил особую связь с этими звездами

Николай Цискаридзе остается убежденным холостяком. Артист балета не хочет размениваться по пустякам: он не раз говорил, что любовь отвлекает его от самого главного в жизни — от творчества. И все же танцовщик не скрыл особенную связь с прекрасными дамами, известными на всю страну.

Поклонники активно приписывали знаменитости роман с Анастасией Волочковой. Вместе они выступали в Большом театре, но и вне его стен их часто видели вместе. Тем не менее слухи о любовных отношениях так и не подтвердились. Звезды уверяли, что они просто друзья, поэтому в конце концов им поверили.

А вот с Натальей Громушкиной у Цискаридзе, как уверены многие, было нечто большее. Но эффектный брюнет не ужился со своенравной пассией. По слухам, он расстался с возлюбленной из-за ее слишком сложного характера.

На съемках шоу «Танцы со звездами» артист сдружился с другой сердцеедкой российского шоу-бизнеса. Уж очень мило он ворковал с Анастасией Заворотнюк, поэтому публика заговорила о новой паре среди селебрити. Но красивой истории любви не случилось — коллеги так и остались коллегами.