Три секрета счастливого Нового года от Татьяны Навки: повторить может каждый

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка никогда не ломает голову над тем, как встречать Новый год. У спортсменки есть старая добрая традиция, которую ее семья никогда не нарушает.

Фигуристка не представляет себе новогоднюю ночь без трех важных атрибутов. Навка призналась, что лучше всего праздник проходит не в ресторане или в теплых краях, а дома — в ожидании боя курантов за накрытым праздничным столом. Вместе с родными спортсменка отправляется в баню, смотрит ставший классикой фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!» и не отказывает себе в любимых угощениях.

«„Оливье“, „Наполеон“. Это участникам ледового шоу нельзя торт, а мне можно», — подразнилась Навка в беседе с изданием «Комсомольская правда ». Также знаменитость отметила, что ее дети продолжают верить в Деда Мороза и каждый год с нетерпением ждут его появления.