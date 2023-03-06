Три самых страшных трагедии «Дома-2», от которых зрителей передергивает

Реалити-шоу «Дом-2» вышло на российские экраны весной 2004 года и давно стало феноменом отечественного телевидения. За годы эфира зрители видели множество ярких историй, но далеко не все из них были счастливыми.

Так, в самом начале проекта внимание поклонников привлекла Оксана Аплекаева. Девушка всего лишь за два месяца съемок успела влюбить в себя множество мужчин-участников, а после ухода решила стать профессиональной моделью. Однако ее мечтам не суждено было сбыться: осенью 2008 года тело Оксаны обнаружили в Истринском районе Подмосковья.

Правоохранительным органам так и не удалось раскрыть дело. Многие уверены, что Оксану убил один из ее ревнивых возлюбленных, а другие считают, что она случайно стала свидетельницей криминальных разборок своего избранника, за что и поплатилась жизнью.

Не менее трагично жизнь сложилась и у Кристины Калининой. Девушка провела на проекте всего две недели, а после возвращения домой погрузилась в тяжелую депрессию. Из-за сложного состояния она отказалась от еды и исключила даже воду, что и стало причиной смерти: в 22 года Калинина скончалась от острой сердечной недостаточности.

Третьей участницей, которая шокировала зрителей, стала Оксана Корнева. Девушка мгновенно стала звездой проекта из-за своего легкого характера, но не завоевала сердца поклонников, поэтому была вынуждена достаточно быстро вернуться домой. Спустя же некоторое время поклонники узнали трагичную новость: жизнь Оксаны оборвалась в результате ДТП. Дело в том, что под Новый год она вместе с друзьями перебегала дорогу в неполноценном месте, и их сбило такси. Друзья знаменитости скончались на месте, а она — через день в реанимации.