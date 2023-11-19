Три роковые фразы родителей: услышав их, дети вырастают нищими тюфяками

Многие наши предубеждениях и страхи с детства закладывают мамы и папы. Одних самые близкие люди обзывали некрасивыми, других родители еще в детском саду нарекли неудачниками — все это не может не отразиться на будущей жизни ребенка. Поэтому взрослым нужно быть максимально осторожными и избегать следующих фраз.

«Денег нет»

Конечно, не стоит лукавить по отношению к детям, утаивая материальное положение семьи. Однако из года в год слушая про отсутствие финансов, малыш вряд ли в будущем настроится на заработок. Психологи учат родителей правильно отказывать, предлагая альтернативы и договариваясь с чадом.

«Зато мы работаем честно»

Нередко люди достигают успеха благодаря махинациям и кумовству. Но не стоит уверять детей, что невозможно добиться желаемого честным путем, ведь так вы убиваете в них всякую мотивацию.

«Не жили богато, нечего и начинать»

Фраза звучит по меньшей мере издевательски. Не запрещайте сыновьям и дочерям мечтать, в том числе и о материальных благах. Это станет хорошим стимулом для рвения к учебе и при освоении новых навыков.