Три развода, два аборта и одно ДТП: почему народ не жалеет 80-летнюю Мирошниченко
Любвеобильный характер актрисы стал для нее проклятием.
Ирина Мирошниченко снялась во многих успешных фильмах, а ее Мария Магдалина в фильме «Андрей Рублев» особенно запомнилась зрителям. Впрочем, в реальности женщина совсем не похожа на святую.
Первый брак артистки распался по ее вине, когда она влюбилась в режиссера из Литвы. Но этот роман не принес ей счастья, и со вторым мужем она рассталась меньше чем через год. Третьим избранником стал актер Игорь Васильев. И опять развод.
Помимо постоянных расставаний в судьбе женщины были две беременности. Она могла бы остепениться и родить ребенка, но свободный, ничем не обремененный образ жизни был для нее важнее. Мирошниченко в обоих случаях решалась на аборт.
Еще одним переломным событием для актрисы стала авария, в которой она получила сотрясение мозга и повредила позвоночник. Однако даже после этого к ней не испытывают особого сочувствия.
«Каждый имеет то, что заслужил», «Закон бумеранга никто не отменял», — отметили комментаторы.