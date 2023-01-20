Три развода, два аборта и одно ДТП: почему народ не жалеет 80-летнюю Мирошниченко

Ирина Мирошниченко снялась во многих успешных фильмах, а ее Мария Магдалина в фильме «Андрей Рублев» особенно запомнилась зрителям. Впрочем, в реальности женщина совсем не похожа на святую.

Первый брак артистки распался по ее вине, когда она влюбилась в режиссера из Литвы. Но этот роман не принес ей счастья, и со вторым мужем она рассталась меньше чем через год. Третьим избранником стал актер Игорь Васильев. И опять развод.

Помимо постоянных расставаний в судьбе женщины были две беременности. Она могла бы остепениться и родить ребенка, но свободный, ничем не обремененный образ жизни был для нее важнее. Мирошниченко в обоих случаях решалась на аборт.

Еще одним переломным событием для актрисы стала авария, в которой она получила сотрясение мозга и повредила позвоночник. Однако даже после этого к ней не испытывают особого сочувствия.