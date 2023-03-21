Три привычных для нас вещи, которым завидуют американцы: вы удивитесь

Жители США завидуют русским как минимум трижды. Когда задумываются о своем жилье, ребенке и о том, с кем его оставить, как считает автор канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».

Среди феноменов, которые выгодно отличают россиян от американцев, первым номером автор указывает более тесную связь с родителями. Они стремятся дать образование, помочь с первичным капиталом для кредита на жилье. Наконец, на бабушку с дедушкой можно оставить детей. В США они либо живут слишком далеко, либо занимаются своими делами (всевозможные увлечения и путешествия по миру).

Полуторагодовой оплачиваемый декретный отпуск американским женщинам только снится. В Штатах женщина стремится выйти на работу раньше, чтобы не потерять квалификацию, или откладывает рождение ребенка в долгий ящик, пока не продвинется по карьерной лестнице и не накопит достаточно денег, чтобы обеспечить малыша.

Далеко не все в Америке могут позволить собственное жилье — местные цены дадут многократную фору нашим. Дача, квартира и гараж в собственности — это норма для россиян. На Западе некоторые обходятся арендой тех же благ до конца жизни.