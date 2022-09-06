Три причины, почему перевод иностранных фильмов не раздражал в СССР

Отечественные переводчики из года в год сталкиваются с жесткой критикой современных россиян, хотя в СССР о такой волне недовольства от зрителей речи и не шло. На то есть несколько причин.

Во-первых, в советское время над переводом трудились не один-два переводчика, а специально собранная группа из нескольких человек. Поэтому окончательный результат был более качественным. Поскольку один человек, каким бы мастером перевода и знатоком языка не являлся, вряд ли в состоянии учесть все тонкости и не допустить ошибок.

Во-вторых, в СССР за качество выпускаемого на экраны материала отвечали худсоветы. И, несмотря на всю свою идеологическую перегруженность, во многом они действительно не давали попасть в кинотеатры откровенно плохому или некачественно переведенному материалу.

И в-третьих, глобализация массовой культуры тоже дает о себе знать. Фильмы перестают переводить таким образом, чтобы они были адаптированы под зрительскую аудиторию другой страны, как делали, например, в СССР с иностранными комедиями. Тогда раскрывали для советских людей всю подноготную шуток и цитат, щедро рассыпаемых сценаристами.