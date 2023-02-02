Три позорные роли Меган Маркл, которые публика ей никогда не забудет
Актерскую карьеру герцогини вряд ли можно назвать успешной.
Меган Маркл известна как супруга принца Гарри. Однако до того, как она породнилась с Елизаветой II, девушка активно строила свою кинематографическую карьеру. И далеко не всегда проекты, в которых она участвовала, были высоко оценены зрителями.
Так, одной из ролей Маркл стал детективный сериал «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». Там она перевоплотилась в горничную, которая в нескольких сценах появлялась в пикантном кружевном белье. Подобный образ зрители не оставили незамеченным, но мало кто оценил его по достоинству, отметив излишнюю откровенность артистки.
Также артистка снималась в телевизионном шоу «Сделка». В кадре она разносила участникам чемоданчик с денежной суммой. В нескольких выпусках она появилась в эффектных платьях, пытаясь привлечь внимание публики. В итоге даже самой Меган проект не понравился, ведь после него она решила сконцентрироваться на сериалах.
Последней же ролью артистки стал романтический фильм «Как найти мужа». В нем Маркл исполнила роль Кэсс — девушки, которая изо всех сил пытается найти принца на белом коне. Уже после начала отношений с принцем Гарри фанаты мгновенно вспомнили об этом проекте и высмеяли знаменитость: по их мнению, она играла саму себя.