Три позорные роли Меган Маркл, которые публика ей никогда не забудет

Меган Маркл известна как супруга принца Гарри. Однако до того, как она породнилась с Елизаветой II, девушка активно строила свою кинематографическую карьеру. И далеко не всегда проекты, в которых она участвовала, были высоко оценены зрителями.

Так, одной из ролей Маркл стал детективный сериал «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». Там она перевоплотилась в горничную, которая в нескольких сценах появлялась в пикантном кружевном белье. Подобный образ зрители не оставили незамеченным, но мало кто оценил его по достоинству, отметив излишнюю откровенность артистки.

Также артистка снималась в телевизионном шоу «Сделка». В кадре она разносила участникам чемоданчик с денежной суммой. В нескольких выпусках она появилась в эффектных платьях, пытаясь привлечь внимание публики. В итоге даже самой Меган проект не понравился, ведь после него она решила сконцентрироваться на сериалах.

Последней же ролью артистки стал романтический фильм «Как найти мужа». В нем Маркл исполнила роль Кэсс — девушки, которая изо всех сил пытается найти принца на белом коне. Уже после начала отношений с принцем Гарри фанаты мгновенно вспомнили об этом проекте и высмеяли знаменитость: по их мнению, она играла саму себя.