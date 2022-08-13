Сразу три порочащих факта из жизни Сергея Безрукова предали огласке

Сегодня Сергей Безруков представляет собой образцового отца и мужа, который успешно совмещает заботу о семье с бурной творческой деятельностью. Однако и у него есть секреты в шкафу, которые предали огласке поклонникам.

Первый актеру не простила бы мужская часть аудитории: свою бывшую супругу Ирину Безрукову он увел у Игоря Ливанова, что стало для того настоящим ударом. Дело в том, что Ливанов до этого уже пережил трагическую потерю жены и ребенка, и был вынужден вновь пройти через этот опыт.

Второй факт, вероятно, очернил бы Сергея в глазах поклонниц. В тот же год, когда Ирина потеряла сына, он подал на развод и ушел к Анне Матисон. А до свадьбы с режиссером Безруков успел завести двух внебрачных детей с актрисой из Санкт-Петербурга, на которой жениться отказался.

Наконец третий проступок звезды, по данным «Зеркала экрана », в свое время возмутил общественность. Безруков не пришел на прощание с пасынком, которого воспитывал с Ириной несколько лет, что оправдал нежеланием привлекать к похоронам внимание журналистов.