Три отказа спасли карьеру: правду о главном «фанате» Варлей предали огласке

Роль комсомолки, студентки и просто красавицы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» сделала юную Наталью Варлей известной на весь СССР. Многие мужчины-зрители не могли устоять перед обаянием актрисы и тут же в нее влюблялись. Не устоял перед чарами Натальи и Леонид Филатов. Актер буквально потерял сон из-за обворожительной девушки. А вскоре судьба предоставила ему шанс на личное знакомство с предметом обожания — Варлей поступила в Щукинское училище, где учился Филатов.

Тогда актер подговорил друга Владимира Качана написать вместе песню для Натальи. Приятель Филатова должен был подловить актрису в коридоре, завести в пустую аудиторию и исполнить для нее композицию. После чего Качан собирался признаться, что с важной миссией его направил к Наталье Леонид. Сам же Филатов ждал итога своего плана в туалете. Но Владимир растерялся, увидев смущение Варлей. Она оказалась так восхищена его исполнением, что он не посмел и вставить слова о Леониде. За это друг его простил не сразу.

Пока Леонид томился безответными чувствами, первая красавица училища вышла замуж за Николая Бурляева. Она уже знала о влюбленности Филатова, но ответила ему отказом. Ее брак продлился всего год: актер флиртовал с коллегой Ириной Печерниковой, но такое поведение жена ему не простила.

И даже после развода Натальи у Филатова не появился шанс на счастье с любимой — снова отказ. При этом актриса начала собираться замуж за Владимира Тихонова. Их союз продлился 7 лет и счастливым тоже не стал. Только после двух неудачных браков Варлей обратила внимание на Леонида. Но на этот раз ее ухаживания отверг он сам, так как чувства «перегорели». По мнению друзей Филатова, эти отказы спасли ему карьеру, ведь он мог творить, не думая о славе любимой женщины.