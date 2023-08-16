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Эти три осенние вещи уродуют женщин в возрасте 50+: есть в гардеробе у каждой

16 августа 2023 14:30
Эти три осенние вещи уродуют женщин в возрасте 50+: есть в гардеробе у каждой

От неудачных предметов стоит отказаться как можно быстрее.

Осенний сезон позволяет экспериментировать с внешним видом. Смелые комбинации и многослойность выигрышно смотрятся в большинстве случаев. Однако, как уверены стилисты, некоторые вещи все же стоит носить с осторожностью.

Так, женщинам старше 50 лет стоит исключить из своего гардероба короткие топы с длинным рукавом. Этот предмет одежды может испортить образ и неудачно акцентировать внимание на фигуре. Помимо этого, эксперты рекомендуют дамам отказаться от ярких колготок и цветных носков. Эти аксессуары подходят молодым девушкам, которые не боятся привлекать к себе внимание.

Стоит избегать и легинсов. Узкие штаны лишь в редких случаях будут смотреться выигрышно вне тренажерного зала. Стилисты рекомендуют присмотреться к прямым джинсам или юбкам, чтобы не выглядеть пошло и вульгарно.

Фото: Кадр из фильма "50 весенних дней" 2017
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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