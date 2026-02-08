Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Если не хочется начинать длинный сериал на десятки и сотни серий, февраль предлагает отличную альтернативу. Эти три проекта можно просмотреть за выходные и насладиться действительно интересной историей: с интригой, финалом и ощущением, что время потрачено не зря.

«Исчезнувший» - с 1 февраля

Мини-сериал на четыре серии начинается как романтическая поездка во Францию, но быстро превращается в триллер. Мужчина бесследно исчезает прямо в поезде. Его девушка начинает расследование. Чем дальше она идет, тем яснее становится: человек рядом мог быть совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Как попасть на небеса из Белфаста» - с 12 февраля

Ирландско-британский комедийный детектив, который стартует со смерти, но дальше превращается в бодрое роуд-муви. Три подруги снова встречаются после долгого перерыва и вынуждены вместе разбираться с прошлым. Сериал держится на диалогах, иронии и ощущении, что под шутками скрывается довольно серьезная история.

«56 дней» - с 18 февраля

Проект Amazon Prime берет знакомую всем тему локдауна и превращает ее в психологический детектив. Двое незнакомцев проводят 56 дней вместе в изоляции, а после окончания карантина полиция обнаруживает труп. С этого момента сериал начинает раскручивать историю шаг за шагом, показывая, как быстро доверие может превратиться в страх.