Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

8 февраля 2026 07:29
«Исчезнувший»

Эти проекты удобно смотреть залпом: коротко, динамично и без лишних сезонов.

Если не хочется начинать длинный сериал на десятки и сотни серий, февраль предлагает отличную альтернативу. Эти три проекта можно просмотреть за выходные и насладиться действительно интересной историей: с интригой, финалом и ощущением, что время потрачено не зря.

«Исчезнувший» - с 1 февраля

Мини-сериал на четыре серии начинается как романтическая поездка во Францию, но быстро превращается в триллер. Мужчина бесследно исчезает прямо в поезде. Его девушка начинает расследование. Чем дальше она идет, тем яснее становится: человек рядом мог быть совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Как попасть на небеса из Белфаста» - с 12 февраля

Ирландско-британский комедийный детектив, который стартует со смерти, но дальше превращается в бодрое роуд-муви. Три подруги снова встречаются после долгого перерыва и вынуждены вместе разбираться с прошлым. Сериал держится на диалогах, иронии и ощущении, что под шутками скрывается довольно серьезная история.

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

«56 дней» - с 18 февраля

Проект Amazon Prime берет знакомую всем тему локдауна и превращает ее в психологический детектив. Двое незнакомцев проводят 56 дней вместе в изоляции, а после окончания карантина полиция обнаруживает труп. С этого момента сериал начинает раскручивать историю шаг за шагом, показывая, как быстро доверие может превратиться в страх.

Фото: Кадры из сериалов «Исчезнувший», «56 дней»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Читать дальше 22 февраля 2026
Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Читать дальше 22 февраля 2026
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым Читать дальше 21 февраля 2026
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
«Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» «Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» Читать дальше 19 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше