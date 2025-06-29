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Киноафиша Статьи Три Майлза Моралеса и одна паутина за пределами вселенной: что на самом деле будет в «Человек-паук 3» от Sony

Три Майлза Моралеса и одна паутина за пределами вселенной: что на самом деле будет в «Человек-паук 3» от Sony

29 июня 2025 07:00
Три Майлза Моралеса и одна паутина за пределами вселенной: что на самом деле будет в «Человек-паук 3» от Sony

Фильм постоянно переносят, но это даже к лучшему. 

Поклонники «Спайдерверса» на секунду затаили дыхание: актёр Шамик Мур, голос Майлза Моралеса, на кинофестивале Tribeca обронил фразу, которую многие приняли за откровение — в третьем фильме будет три версии Майлза.

Интернет вспыхнул: «Один — “наш”, второй — злодей с Земли-42, а кто третий?»

Кем оказался третий Майлз

Три Майлза Моралеса и одна паутина за пределами вселенной: что на самом деле будет в «Человек-паук 3» от Sony

Но, как это бывает в эпоху Tik-Tok и быстрых новостей, правка не заставила себя ждать. Мур пояснил: он озвучивает одного персонажа в трёх фильмах, а не три версии в одном. Недосказанность породила домыслы, и те разошлись быстрее, чем сам Майлз по мультивселенным.

И всё же зерно паники было посеяно не зря. Во втором фильме мы уже познакомились с альтернативной версией героя — Майлзом-преступником, выросшим без отца и наставлений Питера Паркера.

Он стал Бродягой вместо дяди — это уже вызов судьбе. И пусть официально нам пока не обещают троицу Моралесов, сама логика «Паучьей вселенной» не исключает такой поворот. Где один Майлз — там и второй, а где двое — всегда найдётся и третий.

Когда выйдет мультфильм

Три Майлза Моралеса и одна паутина за пределами вселенной: что на самом деле будет в «Человек-паук 3» от Sony

Sony обещает, что «Человек-паук: За пределами вселенной» (выход — 4 июня 2027 года) станет финалом трилогии и «визуальным взрывом». Сюжет стартует с того же кадра, где оборвалась «Паутина вселенных» — на логове дяди Аарона, где Майлз из Земли-42 встречает самого себя.

И если честно, наличие трёх Майлзов кажется слишком хорошей идеей, чтобы просто оказаться фанатской выдумкой. Один — герой, второй — злодей. А третий? А может, третий — это Моралес, который вырос без сил, но с отцом? Или который уже всё потерял, сломленный герой из будущего.

Паутина сплетена слишком изящно, чтобы быть случайной. Ждём, как минимум, одного шокирующего поворота в финале культовой истории от Sony.

Ранее мы писали: «Человек-паук: За пределами вселенных» не выйдет в 2025 году: объясняем, почему это хорошая новость.

Фото: Кадры из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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