Три красотки, которых объединила одна беда: «дурнушки» позлорадствуют сполна

Поклонники со всего мира восхищаются Эмили Ратаковски, Шакирой и Бейонсе. Фанатки признаются, что мечтали бы жить жизнью кумиров, и стараются во всем на них походить. Однако мало кто догадывается, какие несчастья объединяют всех трех знаменитостей.

Дело в том, что мужья этих звезд не могут похвастаться верностью. Например, супруг Шакиры, футболист Жерар Пике, в течение нескольких лет изменял ей с одной любовницей. Однажды певица заметила их вместе и после подала на развод. Сегодня она живет вместе со своими сыновьями и пытается построить новую жизнь.

Супруг Бейонсе Джей-Зи тоже оказался в рядах изменщиков. О неверности мужа артистка рассказала в своем альбоме Lemonade, а спустя некоторое время сам рэпер признался в своем проступке.

«С женщинами вы можете эмоционально закрываться... В моем случае я сильно закрылся от жены. И тогда все и произошло — я изменил», — рассказывал музыкант в одном из интервью.

Несмотря на неверность, звездам все же удалось сохранить свой брак, и они до сих пор вместе. А вот британская модель Эмили Ратаковски рассталась со своим мужем Себастьяном Беар-Макклардом. Об изменах избранника она узнала после родов, что стало для нее большим шоком. Сегодня звезда подиумов самостоятельно воспитывает их общего ребенка и больше не вспоминает о бывшем избраннике.