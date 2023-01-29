Три красавицы-толстушки отечественного ТВ, которым россияне запрещают худеть

Любочку из «Интернов», Настю Воронину и акушерку Скворцову, несмотря на нестандартную внешность, любит вся страна, а ведь сами актрисы не сразу это осознали.

Светлана Пермякова задумалась о похудении, когда ее вес стал приближаться к 100 килограммам. Сама она очень обижалась, когда продавцы одежды деликатно выпроваживали ее из магазина, мотивируя это тем, что 52-56 размера у них нет. Светлане помогла специальная программа похудения, составленная с участием диетологов и психолога. Исполнительница роли Любы гордится тем, что когда-то ей удалось сбросить 20 килограммов, правда, после этого люди на театральных спектаклях перестали ее узнавать.

Главная толстушка российских ситкомов Юлия Куварзина начала переживать, когда стала набирать вес после родов. И здесь актрису выручили специалисты: с их помощью она скинула 22 килограмма, но и сейчас старается не расслабляться, следить за пищевыми привычками и подбирать как можно более выгодный для фигуры гардероб.

Всероссийская «Акушерка» и «Комиссарша» Ирина Пегова никогда не переживала по поводу форм, но так или иначе следит за ними при помощи простых правил: есть — медленно, порции — маленькие, воды — много, фрукты — только утром, аэробика — можно, но лучше бег.