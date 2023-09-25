Три известных артиста оказались внебрачными сыновьями Кобзона: вы их точно знаете

Пять лет назад ушел из жизни Иосиф Кобзон. Артист пользовался большой любовью и уважением не только со стороны поклонников, но и звездных коллег. Ко многим певец относился как к родным детям.

Владимир Винокур рассказал, что его дружба с Кобзоном завязалась в 1975 году, когда юморист работал в ансамбле «Самоцветы». В одном из сборных концертов мужчины встретились. Наблюдая, как Винокур делает пародии на Льва Лещенко и Муслима Магомаева, Иосиф Давыдович подошел с вопросом:

«Сынок, а на дедушку тоже пародию делать будешь?»

А самому «дедушке» Кобзону тогда не было и сорока лет.

С тех пор так и повелось. Певец называл «сынком» не только Винокура. Лев Лещенко и Александр Розенбаум всегда были для него как родные дети. До последних дней артист относился к своим «сыновьям» с родительской заботой, и те отвечали ему взаимностью.