«Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест)

А вот тем, кто не смотрел классику, будет сложновато.

Признания в любви — особая магия советского кино. В них было всё: искренность, наивность, юмор и порой даже легкая нелепость.

Эти фразы давно разобраны на цитаты и живут своей жизнью, но помните ли вы, из каких они фильмов? Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете культовые советские ленты по самым трогательным и знаменитым признаниям.

Возможно, некоторые фразы вы узнаете с первых слов, а над другими придется немного подумать. Но не переживайте, если что-то забудете — главное, это удовольствие от игры и повод улыбнуться любимым кинокартинам.

Готовы окунуться в атмосферу романтики? Тогда скорее приступаем!

