Три дня в плену: как Аллу Пугачеву похитили в чужой стране

На пике карьеры Пугачева было не только абсолютной звездой в СССР, но и всего мира. Рыжеволосая певица не оставляла фанатов равнодушными, мужчины просто сходили по ней с ума. Перед обаянием исполнительницы не могли устоять даже первые лица государств. Иногда это приводило к международным скандалам.

Один из них был связан с пребыванием Пугачевой на Кубе на гастролях. Как-то раз организаторы просто не обнаружили певицу в ее номере. Поиски не увенчались успехами, и менеджеры звезды уже опасались, что дело дойдет до объявления в розыск. К ситуации привлекли службы безопасности правительства Кубы.

Но, как выяснилось, именно вождь захотел внимания Пугачевой. На три дня исполнительница оказалась в своеобразном «золотом плену»: она гостила в роскошной резиденции со всеми удобствами.

Спустя некоторое время певица объявилась и благополучно завершила свой визит на Кубу. В СССР постарались замять эту историю, однако больше не отпускали Примадонну на Остров свободы, пишет «Комсомольская правда».