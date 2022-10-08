Три детали, которые зрители 45 лет не замечали в «Служебном романе»

45 лет назад советский зритель впервые увидел картину Эльдара Рязанова «Служебный роман» о непростых отношениях товарища Новосельцева и его начальницы, мымры Калугиной. Фильм любим миллионами россиян и по сей день, однако мало кто замечает некоторые интересные детали, которые придают фильму еще больше шарма.

В самом начале фильма, когда зрители только знакомятся с персонажами, спешащими на работу, в кадре появляется само здание, куда входят и Новосельцев, и Калугина. В реальности это здание Минречфлота, однако режиссер Рязанов повесил несколько интересных табличек на фасад здания: «Главкость», «Мосрыбстрой», а главное, отсылку к Булгакову – «Главрыба» и отсылку к братьям Стругацким – «Нии Чего».

Когда герой Мягкова садится в машину к Самохвалову (его играет Олег Басилашвили), то находит у него в салоне кассету и магнитофон, которыми тот хвастается. Позже, в гостях у Самохвалова гости слушают исключительно западную музыку – джазовый оркестр «Шарпс энд Флэтс». Рязанов хотел подчеркнуть, что Самохвалов очень модный и претенциозный.

Когда Калугина хлопочет по дому, чтобы принять у себя в гостях Новосельцева, на стене у нее висит интересная картина. Это репродукция картины Модильяни «Девушка в матроске». Оригинал ее висит в музее Метрополитан в Нью-Йорке. Режиссер хотел показать, что невзрачная и скучная на первый взгляд героиня Фрейндлих хорошо разбирается в искусстве.