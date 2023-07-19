Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца

Мария Погребняк приняла твердое решение о разводе с мужем. С футболистом Павлом Погребняком светская львица прожила почти 17 лет и родила ему троих сыновей. Знаменитость подала заявление в суд и желает добиться того, чтобы наследники остались жить с ней.

Причину расставания с супругом блогер предпочитает держать в тайне. Ходят слухи, что блондинка устала терпеть похождения возлюбленного, поэтому не хочет сохранять этот брак даже ради детей.

Погребняк заверила всех в том, что 15-летний Артем, 13-летний Павел и 11-летний Алексей спокойно восприняли новость о том, что их родители больше не вместе. Тем временем в Сети активно обсуждают парней, которые теперь будут расти без отца.

Поклонники Марии горячо обсудили одну из ее фотографий с сыновьями в социальных сетях. Подписчики восхитились тем, что Погребняк подарила футболисту таких богатырей. По мнению фолловеров, братья могут похвастаться невероятно привлекательной внешностью.