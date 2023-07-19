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Киноафиша Статьи Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца

Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца

19 июля 2023 18:30
Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца

Братья спокойно отнеслись к разводу родителей.

Мария Погребняк приняла твердое решение о разводе с мужем. С футболистом Павлом Погребняком светская львица прожила почти 17 лет и родила ему троих сыновей. Знаменитость подала заявление в суд и желает добиться того, чтобы наследники остались жить с ней.

Причину расставания с супругом блогер предпочитает держать в тайне. Ходят слухи, что блондинка устала терпеть похождения возлюбленного, поэтому не хочет сохранять этот брак даже ради детей.

Погребняк заверила всех в том, что 15-летний Артем, 13-летний Павел и 11-летний Алексей спокойно восприняли новость о том, что их родители больше не вместе. Тем временем в Сети активно обсуждают парней, которые теперь будут расти без отца.

Поклонники Марии горячо обсудили одну из ее фотографий с сыновьями в социальных сетях. Подписчики восхитились тем, что Погребняк подарила футболисту таких богатырей. По мнению фолловеров, братья могут похвастаться невероятно привлекательной внешностью.

Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца

«Классные пацаны. Прищуром все в папку», «Красивые дети», «Как все трое похожи на отца. Чудеса», «Мальчишки — огонь», «Такие высокие все и стройные», — пишут в Сети.

Фото: социальные сети, Anatoly Lomokhov, Alexander Wilf/Global Look Press/https://www.globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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