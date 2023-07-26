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Три ангелочка: как выглядят дети Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов», которых она воспитывает одна

26 июля 2023 18:45
Три ангелочка: как выглядят дети Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов», которых она воспитывает одна

Главная мечта ведьмы исполнилась.

Мэрилин Керро трижды пыталась одержать победу в шоу «Битва экстрасенсов». Яркая участница никогда не скрывала, что мечтает не только заполучить заветную «руку», но и стать матерью. С первым не сложилось, а вот детьми ведьма все-таки обзавелась.

Сегодня ясновидящая воспитывает одна троих наследников. Своего первого сына Кайуса эстонская ведьма родила в браке с норвежским музыкантом Марком Александром Хансеном. Еще через два года Мэрилин родила от супруга дочь Селин.

Вскоре после этого пара распалась. Поэтому поклонники немало удивились, когда весной 2022 года стало известно, что у ясновидящей появился третий ребенок. Мэрилин предпочитает ничего не рассказывать об отце своего второго сына и больше не делится подробностями личной жизни.

Однако своих наследников поклонникам ведьма все же показывает. И фанаты Керро не устают восхищаться малышами, которые прелестны словно настоящие ангелочки.

Три ангелочка: как выглядят дети Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов», которых она воспитывает одна
Фото: Кадры из шоу «Битва экстрасенсов», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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