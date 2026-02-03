Трейлер заставил заплакать: эта историческая драма о блокаде Ленинграда скоро выйдет на экраны — враги станут друзьями ради всего одной миссии

Фильмы о Великой Отечественной войне всегда приводят зрителей в кино. Это особая часть русской истории, которая не забывается до сих пор, особенно блокада Ленинграда, о которой снято множество фильмов и сериалов. В апреле 2026 года зрители увидят новый проект «Ангелы Ладоги».

О чем фильм

В начале суровой зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда замыкается кольцо блокады, группа молодых спортсменов-буеристов отправляется на еще не окрепший лед. Их задача по доставке боеприпасов быстро становится операцией по спасению детей из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие спортивные соперники в регатах теперь должны стать единой командой, чтобы не только спастись самим, но и даровать надежду другим.

Почему стоит посмотреть

В фильме снялись Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие российские звезды. Особенно интересно появление Полины Агуреевой. Звезду «Ликвидации» зовут часто в различные проекты, однако она всегда очень избирательна.

Тизер-трейлер длится всего чуть более минуты. Однако этого времени достаточно, чтобы прочувствовать весь драматизм ситуации, прочувствовать сочетание страха, надежды и любви. Перед моими глазами ежедневно проходит много трейлеров. Этот особенный, сильно затрагивает душу.