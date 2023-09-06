Тревожный звоночек: брак дочери Малинина оказался под угрозой

Последние месяцы дочь Александра Малинина Устинья посвящает преимущественно подготовке к свадьбе. Еще зимой ее избранник Зак сделал девушке предложение, а церемония должна состояться в самое ближайшее время.

Практически о каждом шаге невеста старается рассказывать в социальных сетях, из-за чего не так давно поставила под угрозу все торжество. Дело в том, что она опубликовала снимок, на котором показала обручальные кольца. Но, согласно старинным приметам, делать подобное запрещено, ведь посторонние не должны видеть кольца до церемонии. В противном случае молодоженов ждет череда несчастий и разрушенный брак.

Но Устинья и ее близкие, как оказалось, не обращают никакого внимания на поверья. Под публикацией можно заметить комплименты в адрес колец от матери девушки Эммы, а также от многочисленных друзей.